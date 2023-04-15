МО РФ сообщило о начале маневров Тихоокеанского флота в рамках внезапной проверки боеготовности

Согласно информации Минобороны РФ, во время тренировочного мероприятия подразделения береговых войск и морской пехоты ТОФ подняли по тревоге личный состав и подготовили военную технику к переброски в указанные районы. Помимо этого, была усилена охрана в местах постоянной дислокации флота и укреплена оборона военных городков.