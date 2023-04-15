Извержение вулкана Шивелуч разрушило большую часть его купола

Значительная часть купола вулкана Шивелуч, расположенного в Камчатском крае, была разрушена в результате извержения. Об этом заявил специалист Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Юрий Демянчук.
Вулканолог подчеркнул, что в ходе извержения произошел направленный на юго-восток взрыв, который привел к разрушению части купола Шивелуча. По его словам, диаметр образовавшегося кратера составляет более одного километра. В настоящее время в кратере наблюдается мощная фумарольная деятельность, характеризующаяся выделением пара и газов, передает РИА Новости.
Извержение вулкана Шивелуч произошло утром 11 апреля. Отмечается, что в результате извержения некоторые населенные пункты Камчатки были засыпаны пеплом. Жителям поселков было рекомендовано не покидать свои дома.