Извержение вулкана Шивелуч разрушило большую часть его купола

Вулканолог подчеркнул, что в ходе извержения произошел направленный на юго-восток взрыв, который привел к разрушению части купола Шивелуча. По его словам, диаметр образовавшегося кратера составляет более одного километра. В настоящее время в кратере наблюдается мощная фумарольная деятельность, характеризующаяся выделением пара и газов, передает РИА Новости.