WP: один из аэростатов КНР пролетел над авианосцем ВМС США в Тихом океане

В публикации говорится, что в одном из документов имеется подробная оценка Killeen-23 и двух аэростатов прошлых лет, названных Bulger-21 и Accardo-21. По этой информации, Bulger-21 нес сложное оборудование для разведки и обогнул землю с декабря 2021 года по май 2022 года, а Accardo-21 нес такое же оборудование, а также датчик, «на шарнире, обшитый фольгой».