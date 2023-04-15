WP: один из аэростатов КНР пролетел над авианосцем ВМС США в Тихом океане

Китайский аэростат пролетал над авианосной ударной группой США, которая дислоцировалась в Тихом океане, еще один аэростат разбился в Южно-Китайском море. Об этом сообщает газета Washington Post, ссылаясь на рассекреченные документы Пентагона.
У американской разведки остались вопросы о способностях аэростата Killeen-23, который нес множество датчиков и антенн, а Вашингтон не смог идентифицировать их спустя неделю после ликвидации шара.
«Согласно другому секретному документу, еще один шар пролетал над авианосной ударной группой США в ходе инцидента, о котором ранее не сообщалось, а третий рухнул в Южно-Китайском море, хотя конкретная информация о датах запуска не приводится», — сказано в статье.
В публикации говорится, что в одном из документов имеется подробная оценка Killeen-23 и двух аэростатов прошлых лет, названных Bulger-21 и Accardo-21. По этой информации, Bulger-21 нес сложное оборудование для разведки и обогнул землю с декабря 2021 года по май 2022 года, а Accardo-21 нес такое же оборудование, а также датчик, «на шарнире, обшитый фольгой».