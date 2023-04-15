МИД РФ отреагировал на инициативу закрытия российского консульства на Аландских островах

Российская сторона осведомлена о «гражданской инициативе» в Финляндии по закрытию консульства на Аландских островах. Об этом сообщают в МИД РФ.
Напомним, недавно в Финляндии появилась петиция о закрытии российского диппредставительства в регионе. Идея возникла после того, как страна стала официальным членом НАТО.
«Исходим из того, что позиция Финляндии, подтвержденная финским внешнеполитическим ведомством, заключается в том, что страна намерена и в дальнейшем выполнять свои международно-правовые обязательства в отношении демилитаризованного статуса Аландских островов», — прокомментировали ситуацию во внешнеполитическом ведомстве РФ.
Консульство в городе Мариехамне открыто на основе соглашения Финляндии и СССР от 1940 года. Договор является неотъемлемой частью международно-правовой базы демилитаризованного статуса островов.