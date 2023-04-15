Артист «Песняров» Мисевич рассказал о попытках Пугачевой сбежать из СССР в США

По словам Мисевича, год спустя артистка приехала проводить «Песняров» на вторые гастроли в США и передала письмо Мулявину, в котором, по словам музыканта, рассказывала о желании переехать в Америку из-за якобы невозможности развиваться в СССР. Спустя семь лет из-за этого письма Мисевича вызвали в КГБ. Как оказалось, Пугачева предприняла попытку сбежать из СССР, но сотрудники комитета ее остановили.