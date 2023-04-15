Артист «Песняров» Мисевич рассказал о попытках Пугачевой сбежать из СССР в США

Советский и белорусский музыкант Владислав Мисевич рассказал о письме певицы Аллы Пугачевой к лидеру группы «Песняры» Владимиру Мулявину о попытках сбежать из СССР.
В своей книге о знаменитом музыкальном коллективе Мисевич вспоминает, что Пугачева была тесно знакома с «Песнярами» через клавишника Владимира Николаева. В 1976-м году Примадонна вместе с артистами отправилась в Канны, где выступила на ярмарке музиндустрии MIDEM-76.
По словам Мисевича, год спустя артистка приехала проводить «Песняров» на вторые гастроли в США и передала письмо Мулявину, в котором, по словам музыканта, рассказывала о желании переехать в Америку из-за якобы невозможности развиваться в СССР. Спустя семь лет из-за этого письма Мисевича вызвали в КГБ. Как оказалось, Пугачева предприняла попытку сбежать из СССР, но сотрудники комитета ее остановили.
«Оказывается, в конце 1983 — начале 1984 [года] во время немецких гастролей французский импресарио накручивал Пугачеву сбежать из Союза. КГБ эту попытку пресек, но в Москве решили отработать и "подшитую" в дело историю с "Песнярами"», — рассказывает Мисевич в своих мемуарах.
Напомним, год назад Пугачева сбежала из России в Израиль вместе со своим супругом шоуменом Максимом Галкиным✱ (признан в России иностранным агентом) и о своем возвращении на родину ничего не сообщала. Примадонну осудили и поклонники, и коллеги, поскольку она бросила страну, давшую ей богатство и славу.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами