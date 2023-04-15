Украинца обвинили в вымогательстве, шпионаже и диверсиях в ДНР

Гражданина Украины Григория Синченко обвинили в диверсиях, шпионаже и 40 других преступлениях на территории ДНР. Об этом со ссылкой на Южный окружной военный суд сообщило агентство ТАСС.
«Дело Григория Синченко передано судье», – заявили в суде.
Синченко впервые был задержан в 2016 году. Его подозревали в подрыве линии электропередачи и торговых киосков, отметили в МВД ДНР. По версии правоохранительных органов, мужчина изготавливал взрывные устройства самостоятельно и производил подрывы, вымогая у предпринимателей деньги.
На Украину Синченко попал в результате обмена пленными. Позже обвиняемый нелегально вернулся в ДНР и продолжил противоправную деятельность. Во второй раз его задержали в 2020 году.
Синченко обвиняется в диверсиях, шпионаже, посягательстве на жизнь осуществляющих правосудие лиц и сотрудников правоохранительных органов. Также обвинения касаются незаконного пересечения границы, умышленного повреждения и уничтожения имущества, вымогательства, побега из-под стражи, участия в террористическом сообществе, незаконного приобретения и изготовления взрывчатки.
Мужчина готовился провести серию взрывов. Кроме того, Синченко организовал слежку за работниками правоохранительных органов ДНР и планировал их убийство, считает следствие.