Daily Express: политика ЕС может вынудить крупные страны выйти из блока

Политика Евросоюза побуждает все больше последовать примеру Великобритании и выйти из блока. По данным букмекеров OddsChecker, главными кандидатами являются Италия, Греция и Франция.
Евроскептицизм продолжает расти в этих странах. Энергетический кризис, потеря законодательного контроля и иммиграционная политика вызвали недовольства среди граждан. А бюрократические скандалы в Евросоюзе еще больше подорвали доверие к блоку.
С вероятностью 33% Италия покинет ЕС, уверены брокеры. Новая правящая партия «Братья Италии» выдвинула вопрос о выходе страны из ЕС на передний план внутренней политики. Правительство Греции заняло более проевропейскую позицию, но общественное мнение может измениться.
Сложнее дела обстоят с Францией. Эммануэль Макрон всегда был ярым сторонником ЕС. Однако его политика сталкивалась с сопротивлением как слева, так и справа. Французский лидер заявил, что не даст гражданам выйти из ЕС.