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Президент Бразилии призвал США и Европу перестать поощрять украинский кризис

Политика
Президент Бразилии призвал США и Европу перестать поощрять украинский кризис

США и европейским странам стоит начать говорить о решении украинского конфликта, а не поощрять кризис, призвал президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Бразильский лидер по результату долгой беседы с главой КНР Си Цзиньпином предложил создать группу государств, которые готовы искать способ достичь мира.

Лула да Силва обсуждал эту инициативу с европейцами и американцами, говорится в материале издания G1. Он также потребовал перестать передавать оружие в зону кризиса.

Ранее сообщалось, что Вашингтон собирается поставить киевскому режиму 4,9 млрд долларов бюджетной помощи. Украина получит эту поддержку от США в сентябре через механизмы Всемирного банка.

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