Путин принял закон о получении налоговых уведомлений через госуслуги

Россияне смогут получать налоговые уведомления через личный кабинет на портале госуслуг. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, такое решение облегчит гражданам, которые часто пользуются госуслугами, взаимодействие с налоговыми органами. Сейчас ФНС оповещает посредством заказного письма, либо через электронную почту.
Если гражданин захочет получать уведомление о налогах через портал госуслуги, то он сможет направить в орган соответствующее уведомление. Без него документы, содержащие налоговую тайну, отправляться не будут.