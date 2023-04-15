NHK опубликовало видео с места взрыва во время выступления премьера Японии

Телеканал NHK опубликовал видео с места взрыва во время выступления премьер-министра Японии Фумио Кисиды. Инцидент произошел на западе страны в городе Вакаяма.
На кадрах видно, что сначала правоохранители задержали мужчину, а после раздался взрыв и появился дым. Люди начали разбегаться и кричать.
По данным телеканала, никто из присутствующих, в том числе Фумио Кисида, не пострадал. Всего на выступление японского премьера пришли несколько сотен человек.
Министр Японии был эвакуирован в безопасное место, сейчас ему ничего не угрожает. В настоящее время Кисида находится в управлении полиции префектуры Вакаяма.