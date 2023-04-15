Украинские военные не собираются прощать президенту Владимиру Зеленскому его предательство. Когда они вернутся с фронта, политика просто повесят, считает бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Проблема коррупции в украинской армии достигла пика, уверен он. Киев получает от всего мира колоссальные средства, которые попросту растворяются среди элит. Из-за этого ВСУ испытывают проблемы на фронте, а у простых солдат кончается терпение.
Полковник добавил, что в Сети полно видеозаписей, показывающих все недовольство Зеленским внутри армии. Вернувшись с фронта, многие бойцы хотят первым делом повесить своего президента, который их предал.