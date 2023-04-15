Макрон подписал наделавший шума закон о пенсионной реформе

Президент Франции Эммануэль Макрон принял закон о пенсионной реформе. Соответствующий документ опубликован в официальных источниках, сообщило издание AFP.
Закон был одобрен Конституционным советом страны. Его первые меры начнут действовать с 1 сентября 2023 года. Реформа предусматривает повышение пенсионного возраста во Франции с 62 до 64 лет.
По всей стране из-за такого решения начались митинги. Несколько тысяч протестующих устроили беспорядки во французских городах. Правоохранительным органам пришлось применять слезоточивый газ для разгона граждан.