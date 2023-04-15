Госдеп: США собираются передать Украине 4,9 млрд долларов бюджетной помощи

Вашингтон собирается передать киевскому режиму 4,9 млрд долларов бюджетной помощи, рассказали в Госдепартаменте. США направят Украине поддержку через механизмы Всемирного банка.
В опубликованном заявлении сказано, что Белый дом поставил украинским властям 18 млрд долларов бюджетной помощи через механизмы Всемирного банка. Дополнительная поддержка в размере 4,9 млрд долларов будет доступна в сентябре.
Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что только приглашение в Североатлантический альянс устроит киевский режим после саммита НАТО в Вильнюсе. Форум пройдет с 11 по 12 июля.