Власти Германии собираются отключить последние работающие атомные электростанции

Речь идет о закрытии АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Этот шаг во время энергетического кризиса вызвал среди общественности и в политических кругах Германии споры и дискуссии, которые вряд ли закончатся в ближайшем будущем и могут заново разгореться.