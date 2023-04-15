Власти Германии собираются отключить последние работающие атомные электростанции

Правительство Германии собирается в субботу, 15 апреля, отказаться от своей атомной энергетики. Власти отключат от сети три последние работающие атомные электростанции.
Речь идет о закрытии АЭС — «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд». Этот шаг во время энергетического кризиса вызвал среди общественности и в политических кругах Германии споры и дискуссии, которые вряд ли закончатся в ближайшем будущем и могут заново разгореться.
Власти собирались отключить последние станции к 1 апреля этого года. Однако на фоне украинского кризиса и ситуации с поставками энергоносителей из России Берлин решил продлить время использования АЭС до 15 апреля.