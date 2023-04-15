FT: КНР не разрешает Блинкену приехать в Пекин из-за опасений по поводу шара-шпиона

Власти Китая не дают разрешение на визит в Пекин госсекретарю США Энтони Блинкену. Об этом сообщила британская газета Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Причина отказа КНР заключается в том, что Пекин опасается обнародования Вашингтоном результатов расследования о разведывательном китайском аэростате, который сбили ВС США в феврале этого года.
Китайские чиновники обеспокоены, что администрация американского президента Джо Байдена опубликует отчет вместе с вещественными доказательствами с шара-шпиона. В посольстве КНР в Вашингтоне заявили, что Пекин против использования инцидента «в политических целях».