Пентагон: планы России и КНР по Луне говорят о росте конкуренции в космосе

Российско-китайская деятельность в космосе демонстрирует значение, которое сегодня Луна представляет для всех государств, сказал военный. Он напомнил, что США являются единственной страной, побывавшей на спутнике Земли. В рамках американской программы «Артемида» планируется осуществить новую высадку на Луну в 2025 году.