Пентагон: планы России и КНР по Луне говорят о росте конкуренции в космосе

Планы России и КНР по освоению Луны показывают масштаб растущей стратегической конкуренции в космосе. Об этом заявил представитель космического командования США Джон Олсон.
Российско-китайская деятельность в космосе демонстрирует значение, которое сегодня Луна представляет для всех государств, сказал военный. Он напомнил, что США являются единственной страной, побывавшей на спутнике Земли. В рамках американской программы «Артемида» планируется осуществить новую высадку на Луну в 2025 году.
Ранее Москва и Пекин договорились о создании Международной научной лунной станции. Она будет развернута до 2035 года, после чего начнется ее эксплуатация.