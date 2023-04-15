Украинца пырнули ножом во время утреннего кофе в Канаде

Украинец, который недавно приехал в Канаду, оказался в больнице с ножевым ранением. Об этом рассказала обозреватель CTV News Edmonton Карин Малкахи.
Журналистка сообщила, что 48-летний Иван Пилипчук получил ножевое ранение утром в четверг, 14 апреля. Мужчина просто сидел на остановке и наслаждался утренним кофе. За лучшей жизнью в Канаду он прибыл совсем недавно.
В статье поясняется, что Пилипчук нашел работу на стройке в начале апреля. В злополучный день он как раз направлялся на работу, когда неизвестный по непонятной причине пырнул его ножом. Местные жители признаются, что предпочитают не ездить на автобусе, поскольку это опасно.