Украинца пырнули ножом во время утреннего кофе в Канаде

В статье поясняется, что Пилипчук нашел работу на стройке в начале апреля. В злополучный день он как раз направлялся на работу, когда неизвестный по непонятной причине пырнул его ножом. Местные жители признаются, что предпочитают не ездить на автобусе, поскольку это опасно.