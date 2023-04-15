Миллиардер Илон Маск открыл компанию в области ИИ

Миллиардер Илон Маск открыл компанию в области искусственного интеллекта. Организация имеет название X.AI. Она зарегистрирована в Неваде, говорится в материале издания The Wall Street Journal.
Бизнесмен, по информации собеседника газеты, является единственным директором компании. Должность секретаря организации занял финансовый директор Илона Маска Джаред Бирчалл.
Издание Financial Times в пятницу, 14 апреля, сообщило, что миллиардер набирает команду для запуска нового проекта в сфере искусственного интеллекта. Стартап должен составить конкуренцию компании OpenAI, которая разработала нейросеть ChatGPT.