Трамп указал на беспрецедентную угрозу США со стороны ядерных держав

Соединенным Штатам в данный момент грозит беспрецедентная опасность. С таким заявлением выступил экс-президент США Дональд Трамп на встрече NSA в Индиане.
По его словам, угроза заключается в ядерных боеголовках, которые находятся в распоряжении других стран. Потенциальной опасностью он назвал российское ядерное оружие. В усугублении данной ситуации Трамп обвинил администрацию Джо Байдена, которая, по его мнению, не осознает всей серьезности положения.
«Сейчас самый опасный момент в истории нашей страны», — заявил он.
Политик в ходе выступления также предрек крах национальной валюты США. Он утверждает, что доллар потеряет статус мировой валюты в обозримом будущем.