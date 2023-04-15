Трамп указал на беспрецедентную угрозу США со стороны ядерных держав

По его словам, угроза заключается в ядерных боеголовках, которые находятся в распоряжении других стран. Потенциальной опасностью он назвал российское ядерное оружие. В усугублении данной ситуации Трамп обвинил администрацию Джо Байдена, которая, по его мнению, не осознает всей серьезности положения.