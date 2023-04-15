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Сотни противников пенсионной реформы во Франции окружили здание парижской мэрии

Происшествия
Сотни противников пенсионной реформы во Франции окружили здание парижской мэрии

Одобрение пенсионной реформы во Франции спровоцировало массовые акции протеста. Информацию о происшествии предоставило РИА Новости.

По данным агентства, напротив мэрии Парижа пришли сотни несогласных с законопроектом. Граждане начали сходиться на площадь еще до оглашения вердикта Конституционного совета. Однако после новости о принятии инициативы площадь возле здания администрации полностью заполнилась.

Участники манифеста зажигают фаеры, а также призывают остальных жителей французской столицы выходить на улицы. Все это происходит под военные песни и лозунги.

Одна из противниц реформы заявила РИА Новости, что люди требуют отставки Макрона. По их мнению, он не защищает интересы страны и ее граждан.

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