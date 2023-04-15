Сотни противников пенсионной реформы во Франции окружили здание парижской мэрии

Одобрение пенсионной реформы во Франции спровоцировало массовые акции протеста. Информацию о происшествии предоставило РИА Новости.
По данным агентства, напротив мэрии Парижа пришли сотни несогласных с законопроектом. Граждане начали сходиться на площадь еще до оглашения вердикта Конституционного совета. Однако после новости о принятии инициативы площадь возле здания администрации полностью заполнилась.
Участники манифеста зажигают фаеры, а также призывают остальных жителей французской столицы выходить на улицы. Все это происходит под военные песни и лозунги.
Одна из противниц реформы заявила РИА Новости, что люди требуют отставки Макрона. По их мнению, он не защищает интересы страны и ее граждан.