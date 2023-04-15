Конгрессмен Галлахер: Байден не пытается предотвратить Третью мировую войну

Президент США Джо Байден делает недостаточно, чтобы предотвратить начало Третьей мировой войны, связанной с территориальными претензиями Пекина в отношении Тайваня. Об этом заявил председатель комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции с КНР Майкл Галлахер.
По его словам, администрация американского лидера «не действует с надлежащим чувством безотлагательности» для предотвращения начала новой войны. Конгрессмен уверен, что максимальная опасность наступит, начиная с выборов на Тайване, которые должны пройти в январе 2024 года.
Также законодатель выразил опасения, что власти США не рассматривают территориальные амбиции КНР как «неминуемую угрозу». Они считают маловероятным вторжение китайской армии на остров, сказал Галлахер.