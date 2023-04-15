Жители французского Ренна подожгли дверь полицейского участка

Жители французского города Ренн подожгли дверь местного полицейского участка, говорится в материале издания Ouest-France. Инцидент произошел во время митинга против пенсионной реформы.
Мусорные баки также горят перед полицейским участком на площади Сент-Анн, утверждает газета. Согласно информации издания France Press, огонь получилось потушить спустя несколько минут с помощью водомета сотрудников правоохранительных органов. Во время пожара людей в здании не было.
Митингующие позже также хотели устроить возгорание около городского монастыря якобинцев, бывшего религиозного здания, которое стало конгресс-центром. Пожар был быстро потушен.