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Пользователей Twitter насмешил диалог Макрона с ChatGPT о «прорывных технологиях» Европы

Политика
Пользователей Twitter насмешил диалог Макрона с ChatGPT о «прорывных технологиях» Европы

Ответ нейросети ChatGPT на вопрос президента Франции Эммануэля Макрона о будущем передовых технологий Европы насмешил пользователей Twitter. Комментаторы сочли диалог некорректным.

Макрон разместил скриншот переписки с искусственным интеллектом на своей странице. Французский лидер попросил ChatGPT одним словом описать Европу в области прорывных технологий. Нейросеть ответила: «Конкурентоспособна». В публикации президент пятой республики призвал инвестировать в европейский IT-сектор.

«А, так вот кто пишет ваши речи», — иронично прокомментировал диалог журналист Stephane Larue.

Один из пользователей напомнил, что Макрон общался с искусственным интеллектом, который «создали американцы». Другие комментаторы отмечали, что использовать заявление нейросети в качестве аргумента «конечно, сильно».

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