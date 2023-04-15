Пользователей Twitter насмешил диалог Макрона с ChatGPT о «прорывных технологиях» Европы

Ответ нейросети ChatGPT на вопрос президента Франции Эммануэля Макрона о будущем передовых технологий Европы насмешил пользователей Twitter. Комментаторы сочли диалог некорректным.
Макрон разместил скриншот переписки с искусственным интеллектом на своей странице. Французский лидер попросил ChatGPT одним словом описать Европу в области прорывных технологий. Нейросеть ответила: «Конкурентоспособна». В публикации президент пятой республики призвал инвестировать в европейский IT-сектор.
«А, так вот кто пишет ваши речи», — иронично прокомментировал диалог журналист Stephane Larue.
Один из пользователей напомнил, что Макрон общался с искусственным интеллектом, который «создали американцы». Другие комментаторы отмечали, что использовать заявление нейросети в качестве аргумента «конечно, сильно».