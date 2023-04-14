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Жительница Бахмута приняла бойца ВСУ за российского солдата и обрадовалась ему

Армия
Жительница Бахмута приняла бойца ВСУ за российского солдата и обрадовалась ему

Жительница Бахмута (Артемовска) приняла бойца Вооруженных сил Украины за российского солдата и обрадовалась ему. Об этом заявил командир подразделения воздушной разведки Вячеслав Воробьев.

Украинский военнослужащий сообщил, что общался с жительницей Бахмута на русском языке. Командир рассказал об этом во время беседы с YouTube-каналом радиостанции Radio NV.

Однако, по словам Воробьева, когда женщина поняла, что он является бойцом киевского режима, то жительницу Бахмута это не очень порадовало. В тот момент у солдата отсутствовали отличительные знаки Вооруженных сил Украины.

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