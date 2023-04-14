Путин утвердил законопроект о введении электронных повесток

Теперь повестки могут приходить в бумажном виде под расписку, по почте заказным письмом, а также в электронном виде. Военнообязанным, в случае получения повестки, запрещается выезжать за пределы страны, а также управлять автомобилем, если по истечении 20 дней с момента вручения гражданин не прибыл в военкомат.