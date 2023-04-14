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Депутат Штрак-Циммерманн: украинские пилоты не смогут управлять современными истребителями

Политика
Депутат Штрак-Циммерманн: украинские пилоты не смогут управлять современными истребителями

Киеву не нужны современные истребители, такие как Eurofighter или Tornado, потому что украинские пилоты не умеют управлять ими. Об этом заявила глава комитета по обороне бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн.

По ее словам, военные ВСУ могут управлять самолетами только советского производства. При этом депутат поддержала поставки Киеву МиГов, так как «украинцы владеют этими системами». Также она отметила необходимость поддержки ВСУ боеприпасами и вооружениями.

«Я считаю излишним, что решение о переброске танков Leopard на Украину вызвало дискуссию об истребителях. Я не вижу немецкие Eurofighter или Tornado в небе над Украиной», — сказала глава комитета по обороне бундестага.

Ранее немецкие власти по запросу Варшавы разрешили реэкспорт на Украину польских истребителей МиГ-29. Речь идет о самолетах, которые достались ФРГ после объединения с ГДР.

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