Экс-депутат Рады Кива рассказал, как ФСБ и ГРУ спасли ему жизнь в Москве

Украинский политик Илья Кива в беседе с РИА Новости рассказал, как российские спецслужбы предотвратили покушение на него, которое готовили осенью прошлого года прибывшие в страну зарубежные наемные убийцы.
По словам Кивы, он благодарен сотрудникам ФСБ и ГРУ. Организаторы покушения должны были застрелить бывшего депутата на выходе из его бронированного автомобиля в Москве.
«Они должны были меня ликвидировать или возле места моего проживания, или возле «Останкино», где я с периодичностью появляюсь. Застрелить. Должен был быть выстрел», — рассказал Кива РИА Новостям.
Другие подробности он раскрывать не стал.