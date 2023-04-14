Sohu: США боятся, что Лавров с Небензей устроят им «сладкую жизнь» в Совбезе ООН

Официальный Вашингтон боится, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с представителем Москвы в Организации Объединенных Наций Василием Небензей устроят ему «сладкую жизнь» в Совбезе ООН. Такой оценкой ситуации поделились аналитики Sohu.