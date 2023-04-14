Sohu: США боятся, что Лавров с Небензей устроят им «сладкую жизнь» в Совбезе ООН

Официальный Вашингтон боится, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров с представителем Москвы в Организации Объединенных Наций Василием Небензей устроят ему «сладкую жизнь» в Совбезе ООН. Такой оценкой ситуации поделились аналитики Sohu.
«ПолитРоссия» приводит перевод материала специально для русскоязычной аудитории. Работа министра иностранных дел в тандеме с жестким Небензей способна поставить ООН на уши, объяснили обозреватели.
«Если (генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу. — Прим. ред.) Гутерреш продолжит бездействовать, то членам ООН следует задуматься о необходимости смены генсека», — заявили аналитики, комментируя странную задержку выдачи американских виз для российской делегации.
Ранее сообщалось, что США начали выдавать визы российской делегации во главе с Сергеем Лавровым. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел РФ.