Процесс дедолларизации подтолкнул США к идее возвращения SWIFT в Россию

При этом антироссийские санкции не смогли эффективно навредить РФ, а доллар начал терять свои позиции в мире, поэтому политики Соединенных Штатов стараются как-то реанимировать ситуацию. Просто восстановить подключение России к SWIFT они не могут, чтобы не потерять лицо, поэтому втянули в ситуацию ООН, заявив, что это нужно для функционирования зеерновой сделки.