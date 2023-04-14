Процесс дедолларизации подтолкнул США к идее возвращения SWIFT в Россию

Власти США наблюдают за попытками дедолларизации мировой экономики и хотят исправить ситуацию из-за опасений по поводу лишения доллара статуса глобальной резервной валюты. По этой причине ООН пробует заново вернуть SWIFT в РФ. Об этом сообщает издание NetEase. «ПолитРоссия» представляет пересказ статьи.
Россия запустила процесс избавления внутреннего рынка от доллара и евро заранее. При этом после блокировки российских активов странами Запада остальной мир осознал, что подобная ситуация может коснуться любого.
При этом антироссийские санкции не смогли эффективно навредить РФ, а доллар начал терять свои позиции в мире, поэтому политики Соединенных Штатов стараются как-то реанимировать ситуацию. Просто восстановить подключение России к SWIFT они не могут, чтобы не потерять лицо, поэтому втянули в ситуацию ООН, заявив, что это нужно для функционирования зеерновой сделки.