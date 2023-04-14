Дедолларизация может лишить Соединенные Штаты статуса гегемона на мировой арене

Власти Соединенных Штатов используют доллар в качестве оружия. В то же время государства-члены БРИКС начинают проводить международные расчеты в собственных нацвалютах, занимаются дедолларизацией своих экономик и в скором времени смогут заменить доллар. Таким мнением делится издание Almasry Alyoum.
По словам автора материала, бывший президент США Дональд Трамп заявил о том, что доллар сейчас находится на грани краха и в скором времени может лишиться статуса глобальной резервной валюты.
При таком развитии событий впервые за две сотни лет американская нацвалюта проиграет, а Соединенные Штаты лишатся статуса гегемона на международной арене, сказано в материале.