Дедолларизация может лишить Соединенные Штаты статуса гегемона на мировой арене

Власти Соединенных Штатов используют доллар в качестве оружия. В то же время государства-члены БРИКС начинают проводить международные расчеты в собственных нацвалютах, занимаются дедолларизацией своих экономик и в скором времени смогут заменить доллар. Таким мнением делится издание Almasry Alyoum.