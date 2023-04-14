«Саммит за демократию» и остальные проекты Запада провоцируют дестабилизацию обстановки в мире. Об этом заявил российский посол в США Анатолий Антонов.
Дипломат отметил, что подобные «сходки» нарушают общепризнанные подходы к демократическому устою стран, а потому являются запуском цветных революций. Все это нацелено на вычленение выгоды для самого Вашингтона, пояснил представитель РФ для ТАСС.
«Настораживает, что организаторы саммита расширяют сферу своего охвата, навязывая некие правила поведения в области высоких и двойных технологий», — добавил посол.
Ранее бывший офицер ВМС США Байрон Кинг отметил, что США оказались на грани геополитического краха на Украине. Об этом сообщает The Daily Reckoning.