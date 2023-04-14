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Полиция Финляндии потребовала арестовать трех человек по делу о разглашении гостайны

Происшествия
Полиция Финляндии потребовала арестовать трех человек по делу о разглашении гостайны

Финские криминалисты потребовали у суда отправить под арест трех гражданских лиц, которые могли разгласить секретную информацию в социальных сетях.

Речь идет о гражданских лицах, которые разместили в Сети информацию, которая относится к категории секретной. По данным полиции, характер опубликованных данных таков, что они могут нанести серьезный ущерб безопасности снабжения, национальной обороне и республиканской безопасности.

В ведомстве уточнили, что деятельность преступников продолжалась длительные период времени.

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