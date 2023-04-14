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Конституционный совет Франции вынес решение по пенсионной реформе

Экономика
Конституционный совет Франции вынес решение по пенсионной реформе

Конституционный совет (КС) Франции принял решение касательно пенсионной реформы. По данным инстанции, эта инициатива является законной, поэтому она одобрена.

Теперь пенсионный возраст для выхода на пенсию во Франции повышен с 62 до 64 лет, свидетельствуют данные КС.

Также представители совета отклонили запрос левых партий на проведение референдума по данному вопросу, а несколько статей законопроекта признаны незаконными. Среди них, например, введение штрафов для компаний, которые не трудоустраивают граждан страны старше 55 лет.

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