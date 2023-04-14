Бразилия и Китай позитивно отозвались о расширении БРИКС

Бразилия и Китай поддержали расширение БРИКС. О позиции государств сообщили в министерстве иностранных дел латиноамериканского государства.
В ведомстве уточнили, что позитивную оценку возможному увеличению состава блока в рамках переговоров дали председатель КНР Си Цзиньпин и его бразильский коллега Луис Инасиу Лула да Силва.
«Бразилия и Китай поддержали поощрение активного обсуждения среди членов БРИКС вопроса о расширении организации», — гласит текст распространенного МИД заявления.
Напомним, что о желании стать членами объединения ранее объявили несколько государств. Среди них, например, Аргентина и Иран.