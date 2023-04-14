На Северном флоте завершились командно-штабные учения с участием авиации и ПВО

Также сообщается, что в ходе маневров осуществлялся 91 вылет 40 летательных аппаратов с шести аэродромов, помимо этого были выполнены десятки учебно-боевых упражнений. Пристальное внимание уделялось безопасности морской экономической деятельности и морских коммуникаций, например Северный морской путь.