На Северном флоте завершились командно-штабные учения с участием авиации и ПВО

Проведение командно-штабных учений по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны завершились на Северном флоте. Об этом рассказали в пресс-службе флота.
Известно, что в маневрах были задействованы практически две тысячи военнослужащих. Ими руководил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.
«В ходе учений органы военного управления Северного флота отрабатывали действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе», — сказано в заявлении.
Также сообщается, что в ходе маневров осуществлялся 91 вылет 40 летательных аппаратов с шести аэродромов, помимо этого были выполнены десятки учебно-боевых упражнений. Пристальное внимание уделялось безопасности морской экономической деятельности и морских коммуникаций, например Северный морской путь.