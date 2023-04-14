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На Северном флоте завершились командно-штабные учения с участием авиации и ПВО

Армия
На Северном флоте завершились командно-штабные учения с участием авиации и ПВО

Проведение командно-штабных учений по управлению авиацией и войсками противовоздушной обороны завершились на Северном флоте. Об этом рассказали в пресс-службе флота.

Известно, что в маневрах были задействованы практически две тысячи военнослужащих. Ими руководил командующий флотом адмирал Александр Моисеев.

«В ходе учений органы военного управления Северного флота отрабатывали действия по управлению авиацией и войсками ПВО при разрешении кризисных ситуаций в Арктическом океанском районе», — сказано в заявлении.

Также сообщается, что в ходе маневров осуществлялся 91 вылет 40 летательных аппаратов с шести аэродромов, помимо этого были выполнены десятки учебно-боевых упражнений. Пристальное внимание уделялось безопасности морской экономической деятельности и морских коммуникаций, например Северный морской путь.

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