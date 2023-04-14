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Кедми: на Западе не хватит фантазии, чтобы осознать все возможности российских «Посейдонов»

Армия
Кедми: на Западе не хватит фантазии, чтобы осознать все возможности российских «Посейдонов»

Российские военные располагают широким спектром возможностей для применения ядерных подводных беспилотников «Посейдон», заявил аналитик Яков Кедми.

По его словам, у западных журналистов попросту не хватит фантазии, чтобы предугадать, как именно может быть задействовано такое оружие.

«Возможности использования этого заряда намного больше, чем фантазия западных журналистов», — сказал эксперт.

Кедми напомнил, что «Посейдон» представляет собой автономную роботизированную торпеду с ядерной установкой, которая способна двигаться на скорости до 200 километров в час на глубине порядка тысячи километров. Вместе с тем она может продолжительное время лежать незаметно на дне, дожидаясь активизации.

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