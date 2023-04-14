Кедми: на Западе не хватит фантазии, чтобы осознать все возможности российских «Посейдонов»

Кедми напомнил, что «Посейдон» представляет собой автономную роботизированную торпеду с ядерной установкой, которая способна двигаться на скорости до 200 километров в час на глубине порядка тысячи километров. Вместе с тем она может продолжительное время лежать незаметно на дне, дожидаясь активизации.