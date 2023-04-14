Экс-советник Кучмы Соскин спрогнозировал отказ Запада от финансирования Украины

Запад может прекратить спонсировать Украину. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Он уверен, что скандал со «сливом» секретных документов из Пентагона может обернуться пересмотром позиции США в отношении киевского режима. Вопрос о полном прекращении поддержки ВСУ также может быть рассмотрен, пояснил эксперт.
«Как только это произойдет, то Украине выстоять будет невозможно. Приближается ситуация, когда весь процесс остановится, и это произойдет летом», — спрогнозировал он.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты фактически оказались на грани геополитической катастрофы из-за Украины. К такому выводу пришел экс-офицер ВМС США Байрон Кинг.