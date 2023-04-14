TAC: США должны пригрозить Киеву потерей поддержки Запада для склонения к переговорам

Вашингтону следует скорректировать свою поддержку Украины, намекнув стране на риск лишиться помощи Запада. Такой призыв в материале для The American Conservative озвучил экс-советник 40-го президента США Даг Бэндоу.
По мнению автора, ожидания киевского режима могут превысить возможности Соединенных Штатов и ЕС. Именно поэтому государство следует подтолкнуть к мирному урегулированию конфликта, написал бывший политик.
«Вашингтон должен показать, что Киеву исключительно важно продемонстрировать готовность к переговорам, а иначе ему придется сражаться без американской, а возможно, и без европейской помощи», — уверен Бэндоу.
Между тем Франция решила поставить киевскому режиму еще 2 миллиарда евро. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.