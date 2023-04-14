Маск предложил ввести пожизненное заключение за смену пола детям

Так предприниматель отреагировал на принятие в штате Флорида закона, который запрещает прописывать несовершеннолетним гормональные блокаторы и терапию, а также проводить операции по смене пола. Ранее аналогичные законодательные инициативы были введены в ряде других американских штатов.