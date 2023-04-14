Маск предложил ввести пожизненное заключение за смену пола детям

Американский миллиардер, владелец социальной сети Twitter (соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры) Илон Маск предложил пожизненно лишать свободы врачей и родителей, которые позволяют детям менять пол.
«Любой родитель или врач, который стерилизует ребенка до его совершеннолетия, должен отправиться в тюрьму на всю жизнь», — написал он.
Так предприниматель отреагировал на принятие в штате Флорида закона, который запрещает прописывать несовершеннолетним гормональные блокаторы и терапию, а также проводить операции по смене пола. Ранее аналогичные законодательные инициативы были введены в ряде других американских штатов.
Ранее «Политика Сегодня» писала о том, как в штате Арканзас трансгендерам запретили пользоваться школьными туалетам.