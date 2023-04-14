МК: победа Путина над Украиной дает Европе шанс определить свою судьбу

На фоне этого авторы «Московского Комсомольца» обнажили неприятную для Западу истину — Путин уже победил киевский режим. Теперь ход за западным миром, который напрямую вовлечен в украинский конфликт. Журналисты подчеркнули, что Белому дому выгодна слабая Европа. Поэтому судьба всего европейского континента зависит от руководителей ЕС, уверены обозреватели.