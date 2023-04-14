Глава российского государства Владимир Путин уже одержал верх над Украиной. Теперь от европейских лидеров зависит, в какую сторону изменится ситуация.
Ранее руководитель венгерского кабмина Виктор Орбан назвал Украину несуществующим государством. Такие неудобные для Киева выводы политик сделал, оценивая финансовую ситуацию в этой стране.
На фоне этого авторы «Московского Комсомольца» обнажили неприятную для Западу истину — Путин уже победил киевский режим. Теперь ход за западным миром, который напрямую вовлечен в украинский конфликт. Журналисты подчеркнули, что Белому дому выгодна слабая Европа. Поэтому судьба всего европейского континента зависит от руководителей ЕС, уверены обозреватели.
«В Европе же многое будет зависеть от того, насколько быстро у европейских стран наступит прозрение. У Венгрии вот уже наступило», — говорится в статье.
Ранее премьер-министр Венгрии заявил, что американское руководство пытается втянуть всю международную арену в кризис, развернувшийся на Украине. Об этом он заявил в эфире радио Kossuth.