ГП Белоруссии удовлетворила ходатайство Сапеги о передаче в РФ для отбывания наказания

Белорусская генпрокуратура сообщила журналистам об удовлетворении ходатайства россиянки Софьи Сапеги о передачи ее на родину.
Как пишет РИА Новости со ссылкой на надзорное ведомство, в Минске не видят препятствий в том, что Сапега продолжит отбывать свой срок на территории России.
Ранее сообщалось, что власти Белоруссии дали предварительное согласие передать российской стороне Сапегу для дальнейшего отбывания наказания. Информацию об этом подтвердил адвокат семьи девушки Антон Гашинский.
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