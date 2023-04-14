«Ни копейки не заплатили». Польша нагло отбирает нефтегазовое имущество у РФ

Варшава пытается вероломно построить бизнес на нефтегазовых объектах России: сначала республика изъяла долю «Газпрома» в операторе польской части газопровода «Ямал — Европа», а теперь намеревается распродать инфраструктуру компании НОВАТЭК. Об этом пишут обозреватели аналитического портала Baltnews.
Авторы статьи напомнили, что Польша одной из первых в ЕС начала отбирать имущество у российских нефтегазовых организаций, аргументируя это санкциями и борьбой с энергетическим кризисом. Так, в апреле прошлого года правительство заморозило активы «Газпрома» (51%) в EuRoPol Gaz — операторе части газопровода «Ямал — Европа».
«Это даже не была полноценная национализация, в ходе которой правительство забирает инфраструктуру и другое имущество у иностранной компании, а взамен дает определенную сумму. "Газпрому" никто и копейки не заплатил», — говорится в публикации.
Осенью Варшава «осмелела еще больше»: тогда министр развития и технологий Вальдемар Буда одобрил введение временного принудительного управления EuRoPol Gaz, фактически лишив «Газпром» замороженных активов. В ответ РФ перестала заполнять трубопровод «Ямал — Европа» газом, объем которого ранее достигал порядка 30 млрд кубометров в год.
Теперь под ударом оказалась еще одна российская компания: в апреле текущего года временный управляющий Novatek Green в Польше Кароль Шиманьский объявил о распродаже активов «дочки» НОВАТЭК. Причем подавать заявки о приобретении могут лишь те организации, которые никак не связаны с РФ.
«Международное право? Право частной собственности? Да бросьте! Если это российское имущество, то в демократической Польше можно с ним делать все, что вздумается», — возмутились в издании.
Впрочем, до сих пор подобные инициативы не приносили Варшаве никакого положительного эффекта — своими действиями польские власти, напротив, поставили «жирный крест» на сотрудничестве с российскими нефтегазовыми компаниями. Поэтому в ближайшие годы республике остается рассчитывать лишь на импорт сжиженного природного газа (СПГ), который значительно дороже.
«В Варшаве политики прекрасно понимают, что их восточноевропейская страна для США незаменима. <…> Найти альтернативу в этом регионе у Пентагона не получится, поэтому он в определенной степени стоит за спиной Варшавы, которая нагло ворует имущество российских компаний», — подчеркнул президент Ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Ранее замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев жестко осадил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, который заявил, что у Украины якобы «есть право» на удары по территории России.