«Ни копейки не заплатили». Польша нагло отбирает нефтегазовое имущество у РФ

Теперь под ударом оказалась еще одна российская компания: в апреле текущего года временный управляющий Novatek Green в Польше Кароль Шиманьский объявил о распродаже активов «дочки» НОВАТЭК. Причем подавать заявки о приобретении могут лишь те организации, которые никак не связаны с РФ.