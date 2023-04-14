Bloomberg: Россия одержала еще одну экономическую победу над странами Запада

В марте 2023-го инфляция в России составила 3,5% в годовом исчислении, тогда как еще месяц назад она достигала 11%. Существенное снижение такого показателя продемонстрировало неэффективность западных ограничений, нанесших больше ущерба тем государствам, которые их ввели. Президент России Владимир Путин допустил, что реальный уровень инфляции в стране на апрельский период может быть даже ниже 3%.