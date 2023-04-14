Bloomberg: Россия одержала еще одну экономическую победу над странами Запада

Россия находится под западными санкциями, введенными в связи со спецоперацией на Украине, вот уже больше года, однако уровень инфляции в стране значительно ниже, чем в США и еврозоне, где во многих крупных экономиках цены по-прежнему остаются высокими. Об этом сообщили журналисты агентства Bloomberg.
В марте 2023-го инфляция в России составила 3,5% в годовом исчислении, тогда как еще месяц назад она достигала 11%. Существенное снижение такого показателя продемонстрировало неэффективность западных ограничений, нанесших больше ущерба тем государствам, которые их ввели. Президент России Владимир Путин допустил, что реальный уровень инфляции в стране на апрельский период может быть даже ниже 3%.
«Низкая инфляция — лучший показатель того, что происходит в экономике. Спрос остается сдержанным, потребители проявляют осторожность», — объяснил экономист компании «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой.
Однако некоторое давление на цены оказывают рост бюджетных затрат, нехватка рабочей силы и снижение курса рубля, в результате чего усиливается нагрузка на потребительские расходы. По оценке аналитиков Bloomberg Economics, в декабре 2023 года инфляция в России может достичь 5%. Сейчас рост цен составляет 1,1% в годовом исчислении, согласно корректировке с учетом сезонных изменений.
Впрочем, ослабить инфляционное давление в РФ позволит недавнее решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти, поскольку такой шаг укрепит рубль и российский экспорт.
«В некоторой степени это может ослабить инфляционное давление», — резюмировала экономист «Финам» Ольга Беленькая.
Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция в стране продолжит снижаться в течение апреля. Она подчеркнула, что темпы роста цен остаются умеренными.