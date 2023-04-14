Назвавший журналистов «говноедами» депутат объяснил свое поведение на шести страницах

После госпитализации в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского 44-летний мужчина рассказал, что «совершенно легально» приобрел на Даниловском рынке в Москве в магазине БАДов «обычную биодобавку для сна». В составе препарата среди других трав фигурировал и мухомор, в каком процентном содержании — не уточнятся.