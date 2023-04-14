Назвавший журналистов «говноедами» депутат объяснил свое поведение на шести страницах

Красноярский депутат Денис Терехов, ранее отказавшийся извиняться за фразу про «говноедов» в адрес журналистов, не поленился предоставить в комиссию по этике объяснительную из шести страниц. В записке народный избранник довольно подробно оправдывает свой выпад через термин «копрофагия».
Сам Терехов в личном Telegram-канале посетовал, что ему вновь пришлось возвращаться к «говно-теме», но попросил не полениться оценить его «фундаментальный труд».
«Я применил в качестве определения слово "говноед" <...> Соглашусь, в стенах органа государственной власти было бы уместнее использовать формальное слово "калоеды" или наукообразное "копрофаги". А теперь давайте разберемся в самом этом понятии», — говорится в выдержке из шестистраничного документа.
«Я имел в виду метафорическую копрофагию, которой вынуждены заниматься так называемые журналисты так называемого "8 канала". Ведь, чтобы подготовить свои редакционные материалы, они пропускают через себя тонны информационных нечистот, которые иначе как калом не назовешь», — попытался оправдаться Терехов.
Оскорбления в адрес съемочной группы «8 канала» прозвучали около месяца назад, когда корреспондент всего лишь поинтересовался состоянием здоровья ранее угодившего в больницу депутата. В начале марта Терехов отравился мухоморами, предположительно, из-за приема купленного на рынке БАДа.
«Прекрасно мое здоровье, а с говноедами не разговариваю больше», — был категоричен Терехов в разговоре с журналисткой.
После госпитализации в токсикологическую реанимацию НИИ имени Склифосовского 44-летний мужчина рассказал, что «совершенно легально» приобрел на Даниловском рынке в Москве в магазине БАДов «обычную биодобавку для сна». В составе препарата среди других трав фигурировал и мухомор, в каком процентном содержании — не уточнятся.
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