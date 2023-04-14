Эксперт оценил вероятность возврата замороженных в ЕС российских активов

Представители Еврокомиссии заявили, что после окончания украинского конфликта все российские активы будут возвращены. Вероятнее всего, так и произойдет. В обратном случае европейским странам все равно придется платить России, но уже из своего кармана, считает глава Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.
Если государства ЕС используют или передадут российские активы кому-то еще, то их надежность как финансовых партнеров будет стоять под угрозой. Уже сейчас происходит сокращение суверенного инвестиционного рейтинга Европы, и в случае принятия неверного решения по замороженным активам ситуация станет еще хуже, передает мнение эксперта телеканал «360».
Кроме того, у ряда стран ЕС есть задолженности по ВВП до 150%. Если им придется выплачивать еще и отданные или ранее использованные российские активы, финансовый ущерб окажется непоправимым.