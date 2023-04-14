NetEase: Путин ловко поставил на место американского журналиста после вопроса о Тайване

Журналист Кейр Симмонс во время интервью с президентом РФ Владимиром Путиным проявил некомпетентность и дерзость, но российскому лидеру удалось поставить его на место. Об этом пишут аналитики издания NetEase.
Чуть более года назад Путин дал интервью телеканалу NBC. Симмонс спросил у главы государства, кого поддержит Россия в случае тайваньского конфликта. Президент поинтересовался, действительно ли у журналиста есть информация о планах Китая атаковать остров.
Ответ Путина не удовлетворил Симмонса, и он начал перебивать и засыпать главу РФ каверзными вопросами. Однако российский лидер не стал пропускать подобную дерзость и ошарашил журналиста словами о пресловутой американской свободе.
«Вам не нравится мой ответ, вы не хотите, чтобы мой ответ слышали ваши зрители, вот в чем проблема. Вы затыкаете мне рот. Разве это свобода выражения собственного мнения? Или это свобода выражения собственного мнения по-американски?» — цитирует Путина «ПолитРоссия».
Ранее президент РФ назвал Тайвань неотъемлемой частью Китая. По его словам, Россия всегда придерживалась подобной позиции и не намерена ее менять.