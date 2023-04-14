Военнослужащий ВСУ увлекся боем и открыл огонь по сослуживцам

Согласно имеющейся информации, этот случай произошел недавно на одном из направлений специальной военной операции. Скорее всего, украинские войска в ходе боя вели оборонительные действия. Тогда один из военнослужащих излишне перевозбудился и начал стрелять по собственным сослуживцам. Бойцы ВСУ осадили своего товарища и обматерили его с головы до ног.