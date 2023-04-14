Евгений Пригожин написал статью об СВО на Украине и будущем России после нее

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин написал обширную статью, посвященную проведению специальной военной операции на Украине и будущему России. В ней он затронул контрнаступление ВСУ, а также другие актуальные вопросы.
Предприниматель поделился своим мнением о ситуации в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, на текущий момент России уже удалось достигнуть части поставленных целей. Так, российские бойцы «перемололи» значительную часть военнослужащих ВСУ, а также создали сухопутный коридор в Крым.
«Теперь остается только одно: намертво закрепиться, закогтиться на тех территориях, которые уже есть. Но есть лукавство – если раньше Украина была частью бывшей России, то теперь это абсолютно национально-ориентированное государство», — заявил он в своей статье, опубликованной пресс-службой предпринимателя.
По словам основателя ЧВК «Вагнер», до 24 февраля 2022 года страны Евросоюза крайне неохотно давали Украине деньги. Однако сейчас киевский режим получат от Запада десятки миллиардов долларов. Часть этих средств «радует карманы» правящей верхушки страны, уверен Пригожин.
«Многие из тех, кто еще вчера был забыт, сегодня получили новый шанс для самореализации и обогащения», — отметил бизнесмен.
Несмотря на то, что украинское руководство обогащается от текущего конфликта, ему необходима победа. Это обусловлено большими потерями со стороны ВСУ, а также общей усталостью населения. Для России же остается риск того, что ситуация на фронте может ухудшиться после украинского контрнаступления. Рассуждая о возможных результатах этого контрнаступления, Пригожин заявил, что оно может пойти по двум сценариям. В первом случае ВСУ упрутся в оборону и понесут значительные потери. При втором варианте развития событий украинцам удастся прорвать оборону на определенных позициях.
«В этом случае в армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует, как это уже было после пораженческих войн начала ХХ века –Финской, Японской – и трагических событий 1917 года», — считает предприниматель.
По мнению Евгения Пригожина, в случае возникновения упаднических настроений российское общество может претерпеть глобальные изменения. По его словам, россияне начнут искать «крайних» в сложившейся ситуации, которыми в конечном счете станут представители «глубинного государства». Под этим термином бизнесмен подразумевает лиц, пытающихся не потерять свои капиталы и жить привычной жизнью, не прикладывая усилий к СВО.
«Тяга патриотов к справедливости может тяжело отразиться на том самом глубинном государстве, погрязшем в роскоши и бюрократии», — уточнил он.
Вместе с тем правительству России ничего не угрожает, считает Пригожин. Это обусловлено тем, что верховная власть является символом национального единения и сопротивления Западу. В то же время предприниматель подчеркнул, что представители «глубинного государства» попытаются толкнуть власть на серьезные уступки ради улучшения своего положения.
«Их задача — не страна и не народ, их задача — собственное положение в обществе, собственный комфорт и собственный капитал», — объяснил Пригожин.
Бизнесмен подчеркнул, что Украина готова к наступлению, а Россия — к его отражению. Он выразил уверенность в том, что Россия сумеет «исцелиться» и стать сильнейшим государством мира, если не пойдет на уступки Западу.