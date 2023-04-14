Евгений Пригожин написал статью об СВО на Украине и будущем России после нее

Несмотря на то, что украинское руководство обогащается от текущего конфликта, ему необходима победа. Это обусловлено большими потерями со стороны ВСУ, а также общей усталостью населения. Для России же остается риск того, что ситуация на фронте может ухудшиться после украинского контрнаступления. Рассуждая о возможных результатах этого контрнаступления, Пригожин заявил, что оно может пойти по двум сценариям. В первом случае ВСУ упрутся в оборону и понесут значительные потери. При втором варианте развития событий украинцам удастся прорвать оборону на определенных позициях.