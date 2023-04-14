Белорусские ракетчики закончат подготовку к работе с ТЯО на предстоящей неделе

Подготовка белорусских расчетов оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» к работе с тактическим ядерным оружием (ТЯО) будет завершена на следующей неделе.
Об этом сообщил глава Министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин. Он рассказал, что уже подготовлена техника, самолеты, которые могут нести ядерные боеприпасы, передает сетевое издание «Профиль».
Министр обороны также сообщил, что Минск подготавливает существующие площадки для возможного размещения тактических ядерных вооружений. Заканчивается строительство хранилищ для ТЯО на территории республики. Обучение белорусских ракетных расчетов работе с ТЯО проходит на одном из российских полигонов.