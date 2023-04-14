Белорусские ракетчики закончат подготовку к работе с ТЯО на предстоящей неделе

Министр обороны также сообщил, что Минск подготавливает существующие площадки для возможного размещения тактических ядерных вооружений. Заканчивается строительство хранилищ для ТЯО на территории республики. Обучение белорусских ракетных расчетов работе с ТЯО проходит на одном из российских полигонов.