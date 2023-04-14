Зеленский поговорил с Сунаком о военных нуждах Украины

Переговоры по телефону состоялись между главой украинского государства Владимиром Зеленским и руководителем британского кабмина Риши Сунаком.
В рамках диалога политики поговорили о нуждах украинской армии в ходе российской спецоперации по демилитаризации и денацификации. Соответствующей информацией Зеленский поделился 14 апреля в своем Telegram-канале.
«Говорили о ситуации на фронте, наших оборонных потребностях, усилении поддержки и планируемых международных мероприятиях», — написал президент Украины.
Ранее сообщалось о готовности Парижа предоставить киевскому режиму 2 миллиарда евро. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.